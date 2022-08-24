شارفت إجازة نهاية العام على الانتهاء؛ ليبدأ ملايين الطلاب والطالبات العودة للمدارس يوم الأحد المقبل، وسط تأهب لإدارات التعليم على مستوى المملكة، منذ وقت مبكر، استعدادًا لهذا العرس التعليمي.

العودة للمدارس:

ويبدأ العام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل بعد انتهاء إجازة نهاية العام الدراسي، في بداية يحدوها الأمل في مستقبل مشرق للطلاب والطالبات من أبناء المملكة، لبناء مستقبل هذا الوطن الغالي.

أبرز ملامح التقويم الدراسي 1444

ومن المقرر أن يعود الطلاب إلى الدراسة في جميع القطاعات الحكومية والخاصة، يوم الأحد المقبل الموافق 1 صفر، الموافق 28 أغسطس 2022 .

وتم تقسيم العام الدراسي، وفقًا للتقويم الدراسي للعام الجديد 1444هـ، إلى ثلاثة فصول دراسية كالتالي:

الفصل الدراسي الأول

يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق الأول من شهر صفر الهجري لعام 1444هـ الذي يوافق بالتقويم الميلادي يوم 28 أغسطس 2022. ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول 30 من شهر ربيع الثاني، أي يوم 24 نوفمبر 2022.

الفصل الدراسي الثاني

فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 10 جمادى الأولى الموافق 4 ديسمبر لعام 2022. وينتهي الفصل الدراسي الثاني في 10 شعبان 1444هـ أي 2 مارس 2023م.

الفصل الدراسي الثالث

وبشأن الفصل الدراسي الثالث كما ذكر التقويم الدراسي لعام 1444، فمن المقرر أن يبدأ في 20 شعبان 1444هـ الذي يوافق 12 مارس 2023م.

وينتهي الفصل الدراسي الثالث ومعه العام الدراسي في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ أي يوم 22 يونيو 2023م.

وهناك العديد من النصائح التي تساهم في تهيئة الطلبة مع العودة للمدارس، جاءت كما يلي:

تهيئة الطلاب قبل العودة للمدارس:

-تكوين اتجاهات نفسية إيجابية نحو المدرسة.

-إظهار الوالدين سعادتهما بعودة أبنائهم للمدرسة.

-تعويدهم على النوم المبكر والاستيقاظ المبكر قبل العودة إلى المدرسة بوقت كافٍ.

-توفير وجباتهم المدرسية.

-التأكيد عليهم باستخدام أدواتهم الدراسية.

-إشراكهم في شراء المستلزمات الدراسية.

-التواصل الفعال مع المدرسة.

-وضع خطة مسبقة لتنظيم الأيام الدراسية.

-تعديل وقت النوم ليكون مناسبًا للطفل قبل فترة كافية من بدء الدراسة.

دوام منسوبي التعليم:

وفتحت أكثر من 33,500 مدرسة أبوابها، لدوام المشرفين التربويين والمشرفات التربويـات في الإدارات التعليمية ومنسوبي ومنسـوبات مكاتب التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس، للعمل بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية، وذلك استعداداً لاستقبال أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة الأحد القادم لبداية العام الدراسي الجديد والعودة للمدارس، بعد أن قامت وزارة التعليم بتهيئة مدارس جميع المراحل الدراسية في التعليم العام، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر.

في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة التعليم الأحد، الهوية البصرية لبداية العام الدراسي الجديد 1444هـ تحت شعار: “العالم ينتظرك”؛ احتفاءً بعودة الطلاب والطالبات إلى الدراسة، وتحفيزهم للانتظام في صفوفهم الدراسية في أول يوم للدراسة بكل همة ونشاط وجدية.