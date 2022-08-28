شارك آباء وأمهات أبناءهم وبناتهم في أول يوم بالمدرسة، وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد 1444هـ، اليوم الأحد، حيث رافقوهم في أولى خطوات رحلتهم التعليمية.

ونشرت وزارة التعليم، عدة صور ترصد مشاركة الآباء والأمهات لأبنائهم الطلاب في أولى خطواتهم بالتعليم، ما يعكس تعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة.

انتظام الطلاب وعودتهم للدراسة

وشهدت المدارس بمختلف مراحلها الدراسية في جميع مناطق المملكة، اليوم الأحد، عودة طلابها وطالباتها ومنسوبيها لبدء العام الدراسي الجديد ١٤٤٤ هـ وسط منظومة من التجهيزات والخدمات التي أعدَّتها وزارة التعليم.

وارتسمت على وجوه الطلاب والطالبات ملامح البهجة والسرور من أجل سعيهم لطلب العلم، واجتهادهم لرفع راية الوطن بالمستقبل.

تحسين بيئة التعليم

وعملت الوزارة على تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتحسين البيئة التعليمية في جميع المراحل وتأمين احتياج المدارس من التجهيزات المدرسية والمختبرات، وكافة الوسائل والتقنيات التربوية ومصادر التعلم الحديثة؛ للإسهام في إكساب الطلبة المهارات والمعارف اللازمة وتطوير العملية التعليمية ورفع مخرجاتها، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، ومتطلبات التنمية الوطنية.

خطة مرورية مع بدء العام الدراسي

فيما أكدت الإدارة العامة للمرور جاهزيتها التامة مع عودة الطلاب والطالبات الجامعيين ومراحل التعليم العام في جميع مناطق المملكة.

وقالت الإدارة العامة للمرور، في بين لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن الخطة المرورية تهدف لتحقيق السلامة المرورية وتسهيل حركة السير على الطرق الرئيسية والميادين والتقاطعات، في المدن والمحافظات بالقرب من الجامعات والمدارس ومراكز التسوق”.