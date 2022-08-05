لا تزال أمطار الخير والبركة تتواصل على الأحياء الجنوبية من مدينة الرياض ضمن الحالة المطرية الصيفية الغزيرة التي تشهدها عدة مناطق في المملكة خلال الأيام الماضية.
#السعودية 🇸🇦
#الرياض_الان واستمرار الأمطار الغزيرة على الاحياء الجنوبية منها .. اللهم لك الحمد
#يوم_الجمعة pic.twitter.com/W7P2dgPAKm
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) August 5, 2022
ووثق مقطع فيديو بثه حساب طقس العرب على تويتر تساقط الأمطار بعد ظهر الجمعة على العاصمة السعودية خاصة الأحياء الجنوبية.
#السعودية 🇸🇦
أمطار غزيرة الان في حي السويدي في #الرياض_الان #يوم_الجمعة pic.twitter.com/m0DTmK8iG3
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) August 5, 2022
كما أظهر مقطع آخر هطول الأمطار الغزيرة على حي السويدي في العاصمة.
حالة الطقس في المملكة
إضافة إلى ذلك توقع مركز طقس العرب اندفاعًا لكميات كبيرة من الرطوبة وبخار الماء من منطقة بحر العرب وشرق إفريقيا باتجاه القطاع الغربي من المملكة، والتي ستكون بمثابة الوقود والداعم الرئيسي لتشكل سُحب ركامية رعدية قوية في مناطق واسعة من غرب المملكة خلال الأيام القادمة.
ومن المتوقع أيضا أن ينتقل جُل الحالة الماطرة للقطاع الغربي من المملكة اعتباراً من يوم الجمعة، وتتكاثر السحب الركامية الرعدية في سماء كُل من جازان وعسير والباحة والطائف، وتتساقط الأمطار بغزارة بمشيئة الله في هذه المناطق، تكون مترافقة بزخات من البرد ونشاط للرياح الهابطة في بعض الأحيان، مع فرصة عالية لجريان السيول والأودية.
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