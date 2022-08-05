لا تزال أمطار الخير والبركة تتواصل على الأحياء الجنوبية من مدينة الرياض ضمن الحالة المطرية الصيفية الغزيرة التي تشهدها عدة مناطق في المملكة خلال الأيام الماضية.

ووثق مقطع فيديو بثه حساب طقس العرب على تويتر تساقط الأمطار بعد ظهر الجمعة على العاصمة السعودية خاصة الأحياء الجنوبية.

كما أظهر مقطع آخر هطول الأمطار الغزيرة على حي السويدي في العاصمة.

حالة الطقس في المملكة

إضافة إلى ذلك توقع مركز طقس العرب اندفاعًا لكميات كبيرة من الرطوبة وبخار الماء من منطقة بحر العرب وشرق إفريقيا باتجاه القطاع الغربي من المملكة، والتي ستكون بمثابة الوقود والداعم الرئيسي لتشكل سُحب ركامية رعدية قوية في مناطق واسعة من غرب المملكة خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع أيضا أن ينتقل جُل الحالة الماطرة للقطاع الغربي من المملكة اعتباراً من يوم الجمعة، وتتكاثر السحب الركامية الرعدية في سماء كُل من جازان وعسير والباحة والطائف، وتتساقط الأمطار بغزارة بمشيئة الله في هذه المناطق، تكون مترافقة بزخات من البرد ونشاط للرياح الهابطة في بعض الأحيان، مع فرصة عالية لجريان السيول والأودية.