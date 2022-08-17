ارتبط اسم المدافع البلجيكي جيسون دينايير بـ الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الموسم الرياضي الجديد بطلب من المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

أخطاء دينايير تثير القلق:

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأبرز الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها اللاعب البلجيكي مع منتخب بلاده ومع ناديه أوليمبيك ليون الفرنسي، مما تسبب في إثارة القلق لدى جمهور النصر، خاصة أن المدافع البلجيكي سينضم إلى أصفر الرياض لتعويض رحيل المدافع الأرجنتيني فونيس موري.

ويسعى العالمي لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات للمنافسة على السوبر السعودي ودوري المحترفين وكأس الملك خلال الفترة المقبلة.

وكان النصر تعاقد مع الإيفواري غيسلان كونان والبرازيلي لويز جوستافو والحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا.