أظهر مقطع فيديو متداول مجموعة من الأطفال يحاولون تخليص كلب من ثعبان ضخم يلتف حول جسده.

موقف شجاع من الأطفال:

وحاول الصبية إبعاد الثعبان في مشهد مليء بالشجاعة والإنسانية؛ فبالرغم من ضخامة الثعبان حاولوا تشتيته باستخدام العصيان ليبتعد عن جسد الكلب الذي كان ثابتًا تمامًا عاجزًا عن الحركة.

وبعد استمرار الثعبان في الالتفاف حول الكلب، قاموا بالتدخل لإبعاده بأيديهم، وقاموا بفك التفافه عن جسد الكلب تمامًا، الذي تمكن من الفرار والنجاة بحياته.