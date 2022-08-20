وثق مقطع فيديو متداول، تجمعات مياه الأمطار التي شهدتها المدينة المنورة أمس الجمعة، وغمرت شوارع المنطقة والمركبات التي تسير بها.

كما نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو يرصد أمطار المدينة المنورة أمس الجمعة والتي هطلت على جبل أحد، ما جعلها تشكل منظراً بديعاً للشلالات.

فيديو | مراسل الإخبارية من المدينة المنورة مصطفى عباس: أمطار اليوم الجمعة على جبل أحد تشكل منظرا بديعا للشلالات#الإخبارية pic.twitter.com/X2xApzLtJN — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 19, 2022

تنبيه بشأن طقس المدينة المنورة

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، والتي تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع، الفريشن الفقرة، المسيجيد، اليتمة، بدر، الحناكية، العلا وخيبر.

استمرار الأمطار الرعدية

وفي سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة.

كما توقع أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحا)، في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقي الشرقية والرياض.