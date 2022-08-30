وثق مقطع فيديو متداول، هطول الأمطار الرعدية الغزيرة على منطقة مكة المكرمة، وذلك مع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد بسقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

أمطار رعدية

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا عبر الإنذار المبكر حول حالة الطقس المتوقعة بمنطقة مكة المكرمة حتى الساعة الثامنة مساءً.

وقال المركز الوطني في تنبيهه لمكة المكرمة، إنه من المتوقع أن تشهد أمطارًا رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

وتشمل الحالة كلاً من السيل الكبير، الشفا، الطائف والهدا، وعشيرة، حيث تستمر هذه الحالة حتى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.