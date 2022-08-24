وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار رعدية غزيرة على محافظة الليث، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

وأظهر المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، عبر “تويتر”، هطول أمطار غزيرة وبرقًا شديدًا أضاء سماء الليث مساء اليوم الأربعاء.

توقعات حالة الطقس:

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومنطقة مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الساحلية مساءً (جدة، الليث، القنفذة).

سحب رعدية ممطرة:

وكذلك تظهر السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض، وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق ومنطقة المدينة المنورة وكذلك طريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان.