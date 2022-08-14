أظهر رادار مدينة الطائف بمنطقة مكة المكرمة صورًا ترصد تشكّل وهطول أمطار غزيرة على وسط وضواحي المنطقة.

هطول أمطار على الدائري الغربي

كما وثق مقطع فيديو متداول بموقع “تويتر”، هطول أمطار غزيرة اليوم، الأحد، على الدائري الغربي بالطائف.

كما وثق مقطع فيديو، سقوط الأمطار الغزيرة مع نشاط الرياح وزخات البرد على الشعبات بطريق الشفا في الطائف.

طقس اليوم

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر)، في حين يستمر تواجد العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط وجنوب وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.