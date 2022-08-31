وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وتساقط للبرد على القوبعية شمال شرق منطقة مكة المكرمة، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

وأظهر الفيديو، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، عبر “تويتر”، هطول أمطار غزيرة وبرد كثيف على القوبعية، وتفاعل معها الأهالي بالتقاط مقاطع الفيديو.

توقعات حالة الطقس:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على عدد من المناطق.

وتشمل الحالة مناطق جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرم، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.