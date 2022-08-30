وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في العوالي بمنطقة مكة المكرمة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
أمطار غزيرة بمكة
وأظهر مقطع فيديو رصدته صحيفة “المواطن“، عبر “تويتر”، جريان السيول في أحياء العوالي بمكة، وتفاعل معها الأهالي بالتقاط مقاطع الفيديو.
توقعات حالة الطقس
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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