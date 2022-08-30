وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في العوالي بمنطقة مكة المكرمة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.



وأظهر مقطع فيديو رصدته صحيفة “ المواطن “، عبر “تويتر”، جريان السيول في أحياء العوالي بمكة، وتفاعل معها الأهالي بالتقاط مقاطع الفيديو.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.