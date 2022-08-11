أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مساء اليوم، مبادرة خراف النخيل بمحافظة الشماسية في نسختها الثانية.

عبر سناب #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون | سمو أمير القصيم يدشن مبادرة خراف النخيل لدعم وتمكين الشباب. مراسل #قناة_السعودية علي العطينان. pic.twitter.com/Fo59ovNfXr — قناة السعودية (@saudiatv) August 11, 2022

وأكد أمير القصيم، أن المبادرة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتوفير فرص العمل لأبناء الوطن والاستغناء عن الأيدي العاملة الأجنبية.

توفير فرص عمل لأبناء الوطن

وأشاد أمير القصيم “بتفاعل رجل الأعمال علي الحماد مع المبادرة وإتاحة مزرعته لتدريب الشباب وإعطائهم المجال لخراف النخيل، متطلعًا من الجهات الحكومية والخاصة إلى دعم الشباب الذي يمتهنون مهنة خراف النخيل لمواصل توطين هذه المهنة وإيجاد فرص العمل لهم”.

وكان سمو أمير القصيم قد استمع إلى شرح موجز عما تحقق للمبادرة في نسختها الأولى، حيث بلغ عدد المستفيدين 300 شاب، عملوا في مهنة خراف النخيل، أسهموا في جني أكثر من 4 آلاف كيلو من مختلف أصناف التمور.

وكرّم أمير القصيم في نهاية الزيارة الداعمين والمساهمين في إنجاح المبادرة.