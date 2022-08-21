نشرت وسائل إعلام تركية صوراً لحافلة الركاب التي تقل 23 سعوديًّا من بينهم أربعة أطفال، والتي تعرضت لحادث مروري، وقع في تركيا، وتحديدًا في منطقة ريزا.

تفاصيل الحادث

ووقع الحادث بعد اصطدام الحافلة بالحاجز الإسمنتي في منطقة ريزا التركية، حيث تعرَّض 4 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين متوسطة وخطيرة.

وتشير المعلومات الأولية، إلى أن السائق أخذ استراحة عند مدخل قرية أسمالي، وعندما استكمل السير على الطريق، وبعد قطع مسافة 500 متر، استخدم الفرامل بشكل مفرط في منحدر؛ فانحرفت الحافلة، واصطدمت بالحاجز الإسمنتي على اليمين، مما تسبب في انقلابها.

وقد تم إخراج 23 شخصًا، بحسب ما أفاد به رئيس قرية أسمالي يرماك رمضان يانيك، وتم نقل المصابين للمستشفيات القريبة لتلقي العلاج.