شهد سجن المباحث العامة في مدينة أبها، مساءً مختلفًا، حيث جرى تنظيم حفل زفاف للنزيل حمد بن صالح آل شيبان اليامي على ابنة عمه.

فيديو | إدارة سجن المباحث العامة في أبها تزف أحد النزلاء في ليلة زواجه

#الإخبارية pic.twitter.com/aXMaUEOJxP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 22, 2022

وحسب تقرير قناة “الإخبارية”، انضم بن صالح إلى قفص الزوجية محتفلًا بمراسم زواجه وسط مشاركة أسرته القادمة من منطقة نجران، فضلا عن زملائه النزلاء الذين شاركوه الترحيب بضيوفه وأحيوا معه ليلته المميزة بقصائد شعرية .

تقديم التسهيلات

ووجهت رئاسة أمن الدولة بتقديم كافة التسهيلات وتسخير كافة الجهود اللازمة، لإتمام فرحته وتنفيذ طلبه بإكمال نصف دينه.

كما قدم زملاؤه هدايا رئاسة أمن الدولة، ومبلغًا ماليًا قيمته 10 آلاف ريال.

شكر وعرفان

من جانبها وجهت والدة العريس الشكر للقيادة الكريمة قائلة: “ذا الفرحة حرام إنها تكفي.. شكرًا للملك وولي العهد الله يرحم والديهم ويجازيهم عني كل خير.. الفرحة والله إنها تكفي”.

كما أعد له مكان سكن بخدمات فندقية وتجهيزات فاخرة، سجل فيها سجن المباحث بأبها أول حالة زواج لموقوف وفق أعلى معايير الفرح.