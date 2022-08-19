وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، دوي إطلاق نار ودخانًا متصاعدًا في سماء العاصمة الصومالية مقديشو جراء ما قيل إنه اشتباك مسلح بين قوات الأمن ومسلحي حركة الشباب.

هجوم حركة الشباب:

وهاجم مقاتلون في حركة الشباب الإرهابية، فندق “الحياة” في العاصمة مقديشو، وسط وابل من العيارات النارية والانفجارات.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، أفيد بسقوط ضحايا، وفق مصادر أمنية وشهود.

واستدعى الهجوم على فندق “الحياة” الذي يرتاده مسؤولون مهمون، اشتباكًا مسلّحًا عنيفًا بين قوات الأمن ومسلّحين لا يزالون متحصّنين داخل المبنى.

وقال شهود: إن انفجارًا ثانيًا وقع خارج الفندق بعد بضع دقائق من الانفجار الأول؛ ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف عمال الإغاثة وعناصر القوات الأمنية والمدنيين الذين هرعوا إلى المكان على إثر الانفجار الأول.

الحركة تتبنى الهجوم:

ووفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”، تبنى الهجوم حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تخوض منذ أكثر من 10 سنوات تمردًا داميًا ضد الحكومة الصومالية.

وأعلنت الحركة في بيان مقتضب أن مجموعة من المهاجمين الشباب اقتحموا فندق حياة في مقديشو وهم يطلقون النار بداخله.