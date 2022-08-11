وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد مروعة لاشتعال حرائق مدمرة في شمال غرب مقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأرسلت سلطات الولاية الأمريكية بحوالي 200 رجل إطفاء من أجل إخماد الحرائق الهائلة والتي دمرت بالفعل منذ أن اندلعت مساء أمس، الأربعاء، 150 فدانًا.

إعصار ناري مذهل

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم، الخميس، فإن النيران كانت مثل إعصار شديد الحركة بشكل لا يصدق عبر التضاريس الجبلية المفتوحة في كاليفورنيا.

وليس من المعروف سبب اندلاع الحرائق، لكنه على الأرجح عادة ما تلتقي درجات الحرارة المرتفعة الشديدة بظروف الرياح المضطربة.

وتمكن المسؤولون من احتواء الحريق بنسبة 60٪ بحلول الساعة 8:15 مساءً، وفق ما أكدته محطة سانتا كلاريتا على “تويتر” بعدما اضطرت إلى إغلاق جزء من الطريق السريع “138”.

حرائق الغابات

وفي 29 يوليو، اندلع حريق آخر هائل في غابة كلاماث الوطنية في شمال كاليفورنيا، وتم الاستعانة وقتها بـ 3000 عنصر إطفاء للحريق حتى تم احتواؤه بنسبة 75%.

وذكرت السلطات الأمريكية وقتها أن سبب الحريق الهائل، الذي أجبر الآلاف على الإخلاء وترك مناطقهم، لا يزال قيد التحقيق.