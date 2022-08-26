في مشهد مهيب يعكس عبق الزمان وروحانية المكان، احتشد المعتمرون في صحن الطواف في الساعات الأولى من يوم الجمعة لأداء نسكهم تحفهم السكينة وتغشاهم الرحمة.

فيديو | عبق الزمان وروحانية المكان.. جمع غفير من المعتمرين والزوار يشهده صحن الطواف في الحرم المكي إجلالاً وتعظيماً لحرمته ومكانته وقدسيته#الإخبارية pic.twitter.com/fjuKEX2w2C — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 26, 2022

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية جمعًا غفيرًا من المعتمرين والزوار يشهده صحن الطواف في الحرم المكي إجلالاً وتعظيماً لحرمته ومكانته وقدسيته.

تأدية العمرة بكل التأشيرات

يذكر أن وزارة الحج والعمرة، أتاحت بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة في أثناء إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

الحصول على تأشيرة العمرة:



وتتيح منصة “مقام”، بالتعاون مع عدد من شركات ووكالات السياحة المعتمدة، إمكانية استخراج تأشيرة العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، واختيار باقة الخدمات المتاحة لدى إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة من خلال الرابط.

كما يمكن لمن أصدروا تأشيرات فورية عند وصولهم إلى أحد المطارات السعودية، ضمن الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية ولضيوف الرحمن حاملي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الشنغن، أداء نسك العمرة بكل يسر وسهولة بشرط استخدامها مرة واحدة، وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة.