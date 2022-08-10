تشهد منطقة الرياض حاليَا، استمرار موجة من الغبار المثار حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء.

فيديو | استمرار موجة الغبار حتى ساعات الصباح الأولى في منطقة الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/i5Qd8ugHpP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 10, 2022

استمرار موجة الغبار

ووثق مقطع فيديو لقناة “الإخبارية”، لقطات ترصد موجة الغبار والأتربة المثارة بشوارع العاصمة الرياض وبعض المحافظات التابعة لها.

يأتي ذلك بعدما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً عن تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض حتى الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء.

أتربة مثارة ونشاط للرياح

وقال المركز في تنبيه إنه من المتوقع أن تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة، اليوم الأربعاء حتى الساعة العاشرة صباحًا، حيث تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وتشمل المدن والمحافظات المتأثرة كلاً من الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، رماح، شقراء، مرات، الحريق، الخرج، العاصمة الرياض، الدرعية، الدلم، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، وضرما.