تعرضت الممثلة الأمريكية آن هاش، لحادث سير مروع، ما أسفر عن إصابتها بجروح وحروق خطيرة، بعد اصطدام سيارتها بمنزل في لوس أنجلوس، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران داخلها.

A speeding Mini Cooper with the actress #AnneHeche reportedly behind the wheel, smashes into a home bursting into flames. The actress is critically injured. Eyewitness News with new video and an update on Heche's condition. Tonight at 11 from ABC7. https://t.co/qnmqiltCT9 pic.twitter.com/qeAlovIzY9

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 6, 2022