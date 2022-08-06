تعرضت الممثلة الأمريكية آن هاش، لحادث سير مروع، ما أسفر عن إصابتها بجروح وحروق خطيرة، بعد اصطدام سيارتها بمنزل في لوس أنجلوس، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران داخلها.

A speeding Mini Cooper with the actress #AnneHeche reportedly behind the wheel, smashes into a home bursting into flames. The actress is critically injured. Eyewitness News with new video and an update on Heche's condition. Tonight at 11 from ABC7. https://t.co/qnmqiltCT9 pic.twitter.com/qeAlovIzY9 — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 6, 2022

حالة حرجة

وحسب قناة “إن بي سي لوس أنجلوس”، كانت هاش تقود سيارتها الكوبر الزرقاء بسرعة شديدة في الحي الذي تقطنه، ما أدى إلى ارتطام سيارتها بجدار أحد المنازل.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الممثلة الأمريكية البالغة من العمر 53 عامًا، نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، بعد إصابتها بجروح وحروق خطيرة.

اندلاع حريق في المنزل

كما تسبب الحادث في اندلاع حريق كبير داخل منزل مؤلف من طابقين، واستلزم حضور 59 من رجال الإطفاء لإخماده.

واستغرق رجال الإطفاء 65 دقيقة لحصره وإطفاء النيران داخل المبنى المتضرر بشدة، فيما لم يصب أهل المنزل بأي أذى، وفقًا لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس. يذكر أن آن هاش شاركت في عدد كبير من أفلام التسعينيات من أبرزها “سيكس دايز، سيفن نايتس” و”دوني براسكو”.