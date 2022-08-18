رغم حرارة الصيف إلا أن الحالة المطرية ساهمت في جريان المياه في صحراء الربع الخالي على شكل أنهار وأودية في مشهد لم يألفه العديد من مرتادي تويتر.

ووثق المغردون مقاطع فيديو تظهر جريان السيول وتشكل الأودية والأنهار الصغيرة في رمال الربع الخالي وسط توقعات باستمرار الحالة المطرية.

طقس صحراء حفر الباطن

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن مازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك وكذلك الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية (صحراء الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر), ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيا الى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ويكون مائجًا مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.