تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد من الفوز وديًّا مساء الجمعة على نادي أبها بثنائية مقابل هدف في إطار التحضيرات لانطلاق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الخميس المقبل.

فوز مهم لـ الاتحاد قبل مواجهة العدالة:

وسجل أبها هدف التقدم عبر اللاعب زكريا سامي بالدقيقة الرابعة ثم تعادل البرازيلي برونو هنريكي لـ العميد بالدقيقة الـ19.

وتمكن المصري طارق حامد من إحراز الهدف الثاني لنمور جدة بالدقيقة الأربعين.

وظلت النتيجة على حالها ليحصل العميد على الفوز قبل مواجهة العدالة في الجولة الأولى من دوري المحترفين يوم الجمعة القادمة.

وكان العميد احتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الماضي.