وثق مقطع فيديو متداول، تحول حديقة هايد بارك الشهيرة في لندن، إلى صحراء جرداء بسبب قساوة وموجة الجفاف التي ضربت بريطانيا.

حالة جفاف شديد:

ويظهر الفيديو، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، عبر “تويتر”، خلو الحديقة من أي ملامح للحياة وهروب المتنزهين، حيث تظهر قسوة الجفاف كصورة معبرة عن الحالة في بريطانيا.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت اليوم انتقال ثمانية أجزاء من إنجلترا رسميًّا إلى حالة الجفاف، مع استمرار انخفاض مستويات المياه.

جاء ذلك بعد أن تأثرت ثمانية أجزاء من إنجلترا بموجة الجفاف، منها: ديفون وكينت وإيست أنجليا ولينكولنشاير.