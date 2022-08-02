زار السفير الياباني لدى المملكة، فوميو إيواي، مهرجان بريدة للتمور، الذي انطلق أمس الاثنين، ويستمر لمدة شهر بمدينة التمور ببريدة.

أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية ومحبة من مدينة التمور وتحديدًا من موقع مهرجان بريدة للتمور. تذوقت عدة أنواع من التمور، سكري وونانة وبرحي وكانت كلها ذات طعم لذيذ جدًا. ولا يفوتني التنويه بأنني استمتعت للغاية بزيارتي هذه كالعادة.🥰🥰🥰 pic.twitter.com/yEf61Yq8di — Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) August 2, 2022

استمتاع السفير بالزيارة

وأبدى السفير الياباني سعادته واستمتاعه بزيارة المهرجان، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، موثقًا لحظة تذوقه عدة أنواع من التمور تتميز جميعها بالطعم اللذيذ.

وقال السفير فوميو إيواي في التغريدة: “أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية ومحبة من مدينة التمور وتحديدًا من موقع مهرجان بريدة للتمور”.

وأضاف “تذوقت عدة أنواع من التمور، سكري وونانة وبرحي وكانت كلها ذات طعم لذيذ جدًا.. ولا يفوتني التنويه بأنني استمتعت للغاية بزيارتي هذه كالعادة”.

انطلاق المهرجان

يذكر أن مهرجان بريدة للتمور انطلق أمس الاثنين، بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وإشراف إمارة المنطقة، بالشراكة مع أمانة القصيم، وهيئة فنون الطهي والمركز الوطني للنخيل والتمور.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان لمدة 30 يوماً، بمدينة التمور ببريدة.

وقال مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، إن مهرجان تمور بريدة يحظى باهتمام ومتابعة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

منظومة متكاملة

وأكد الرجيعي أن المهرجان هيأ منظومة متكاملة من الفعاليات والخدمات التي تواكب الحدث، ورسم أبعاداً مثالية ومنظمة لتسويق التمور، كما هيأ مجموعة من البرامج المصاحبة التي تعني بالتمور ومشتقاتها.

وأشار إلى أن المهرجان يسعى إلى زيادة النطاق التسويقي لتمور المنطقة، وجذب القوة الشرائية وتوسيع دائرتها وتهيئتها للمستهلك والمستثمر وتصديرها داخل المملكة وخارجها.