أعلن نادي النصر قبل قليل عن تعاقده مع اللاعب عبدالرحمن غريب قادمًا من النادي الأهلي دون الكشف عن مدة العقد.

عوايدنــا ..

وما غريب إلا الشيطان! pic.twitter.com/K1C6Snosop — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 20, 2022

ونشر حساب النصر مقطع فيديو عرض اللحظات الأولى لـ غريب بقميص النصر بعد التعاقد معه بعد مفاوضات وُصفت بالشاقة والمطولة.

تعليق حساب النصر على حسم صفقة عبدالرحمن غريب

وعلق حساب النصر على قدوم اللاعب قائلًا: “عوايدنا وما غريب إلا الشيطان!”.

الناقد الرياضي والإعلامي طارق النوفل قال عبر حسابه في “تويتر” قبل الإعلان الرسمي : “بالأمس يقولون غريب هلالي واليوم السبت الأخبار تؤكد بأنه نصراوي، لا تراهن على مصداقية أخبار الانتقالات، إن ضبطت معك قالوا ثعلب، وإذا خربها أحد الأطراف قالوا يهبد!”.

وكان غريب قرر الرحيل عن الأهلي بعد هبوط الفريق لدوري يلو، ليكون اللاعب رقم 6 الذي يغادر الأهلي بعد الهبوط حيث رحل مثل ” البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر السومة والمقدوني أليوسكي وعبدالله حسون وحسين المقهوي”.