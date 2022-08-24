نجح عبدالله المقرن في إحراز أول هدف لـ الأهلي في دوري يلو، وذلك في مباراة القيصومة بالجولة الأولى من عمر المسابقة.
د26’ هدف لـ الأهلي ! ⚽
عبدالله المقرن يسجل الهدف الأول #الأهلي 1 : 0 #القيصومه
#دوري_يلو pic.twitter.com/kXHbBRIRbj
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 24, 2022
وتمكن المقرن من إحراز الهدف الأول لـ الراقي في الدقيقة الـ25 عبر تصويبة قوية لم يتمكن حارس القيصومة من صدها.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة في أول ظهور لـ الراقي في دوري يلو بعد هبوطه.
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