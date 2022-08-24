نجح عبدالله المقرن في إحراز أول هدف لـ الأهلي في دوري يلو، وذلك في مباراة القيصومة بالجولة الأولى من عمر المسابقة.

وتمكن المقرن من إحراز الهدف الأول لـ الراقي في الدقيقة الـ25 عبر تصويبة قوية لم يتمكن حارس القيصومة من صدها.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة في جدة في أول ظهور لـ الراقي في دوري يلو بعد هبوطه.