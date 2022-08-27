مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 1444هـ، غدًا الأحد، تشهد مختلف الأسواق التجارية والمكتبات حركة نشطة وإقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور لتوفير احتياجات أبنائهم للعام الجديد.

فيديو | انتعاش الأسواق والمكتبات في حائل قبيل العودة للمدارس#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/eVZJfkmUm6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 27, 2022

ورصدت قناة “الإخبارية”، حركة التجارة وانتعاش الأسواق والمكتبات في مدينة حائل قبيل العودة للمدارس، إذ قال أحد أولياء الأمور إن هذه الأوقات يقوم فيها بالاستعدادات الخاصة للدراسة وشراء الأدوات التي يحتاجها أبناؤه والتي تكون متوفرة في هذه الفترة.

وفرة ومنافسة ومراقبة

وتشهد الأسواق في حائل، وفرة وتنوعًا في المعروضات تنتاسب مع احتياج كل مرحلة من المراحل الدراسية، كما تتنافس المحلات لتقديم أفضل الأسعار الممكنة وعروضٍ جاذبة للانتباه.

كما تشهد مراقبة للأسعار من الجهات المختصة لضمان عدم استغلال الإقبال عليها في رفع الأسعار أو طرح العروض الوهمية.

حظر رفع أسعار الأدوات المدرسية

وكانت الهيئة العامة للمنافسة التي تسعى إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية، أكدت في وقت سابق، أنه من المخالفات المحظورة تزامنًا مع العودة للمدارس، هي مخالفة الاتفاق مع المنافسين حيث يتم حظر الاتفاقيات بين المكتبات أو محلات القرطاسية، على رفع أسعار الدفاتر والأقلام واللوازم المدرسية.

كما لا يجوز للمنشأة المهيمنة في السوق تعليق بيع سلعة بشرط شراء سلعة أخرى.