انطلقت فعاليات مهرجان “العودة إلى الرياض”، الذي يعد الأكبر من نوعه في المملكة، حيث تحتضنه منطقة بوليفارد بلس.

أكبر مهرجان ترفيهي

ويعد مهرجان “العودة إلى الرياض” أكبر مهرجان ترفيهي وتعليمي، تأتي فعالياته المقامة تزامنًا مع عودة المدارس.

إذ تضم مجموعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب الممتعة التي تجمع بين المعرفة والترفيه، وتتناسب مع الفئات العمرية كافة.

ويوفر المهرجان أنشطة خاصة بالكبار، في حين تمثل السينما تجربة عائلية تتيح للطفل وأسرته المشاهدة العائلية.

فعاليات لأول مرة

ويحتضن المهرجان عروضًا عالمية، مثل: “ديزني على الجليد”، والعرض المسرحي “جامعة المشاغبين” الذي يقام لأول مرة، مع عدد من الأحداث الترفيهية والتعليمية، إضافةً إلى مجموعة من العروض المسرحية الملائمة للعائلة والأطفال، فضلًا عن توفر عدد من المتاجر المتخصصة في بيع المستلزمات المدرسية.

ويفتح المهرجان أبوابه للزوار بشكل يومي، بدءًا من الساعة 06:00 مساء، وحتى 12:00 بعد منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن 06:00 مساء إلى 01:00 صباحًا في نهاية الأسبوع، وتصاحب فعالياته مناطق خاصة بالمطاعم، والمقاهي، وقسم للمتاجر والتسوق والألعاب.

ويمكن حجزها عبر الدخول إلى الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/2010/riyadh-home-coming.