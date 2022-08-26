رد الرئيس الأمريكي جو بايدن بانفعال شديد على شخص قاطع خطابه متهمًا إياه بسرقة الانتخابات.

شخص يقاطع خطاب بايدن في ماريلاند: "لقد سرقت الانتخابات!".. ليرد الرئيس عليه: "الجهل لا يعرف الحدود". pic.twitter.com/Z3Am4ppZSm — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) August 26, 2022

وكان الرئيس الأمريكي يلقي خطابًا في ماريلاند بين حشد من أنصاره حين قاطعه أحد المعارضين وقال له: “لقد سرقت الانتخابات!” وحاول أنصار الرئيس التشويش على الشخص المعارض لمنع وصول صوته للمنصة لكن الرئيس الأمريكي طلب منهم أن يتركوه يكمل رسالته. ليرد الرئيس عليه بالقول : “الجهل لا يعرف الحدود”.

وتابع الرئيس الأمريكي : “لعقود من الزمان ، فازت شركات الأدوية الكبرى ولكن ليس هذا العام فقد انتصر الشعب الأمريكي. وأضاف “أنا مصمم على حظر الأسلحة الهجومية في هذا البلد”.