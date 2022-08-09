وثق مقطع فيديو متداول، الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يتعرض لموقف محرج أمام الكاميرات بسبب تعثره في ارتداء سترته.

وظهرت في مقطع الفيديو، زوجة الرئيس بايدن “جيل” تساعده في ارتداء سترته، وجاء ذلك بعد نزول بايدن وزوجته من المروحية الرئاسية.

المعطف وسقوط النظارة

وحاول الرئيس الأمريكي ارتداء سترته ولم يتسن له ذلك، فتدخلت جيل وساعدته في إدخال يده الثانية في المكان المناسب.

وأوضح الفيديو، ريح قوية تزحزح نظارة بايدن من مكانها حتى سقطت على الأرض، وانحنى بايدن لالتقاطها.