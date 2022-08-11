وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط حبات البرد على بلدة السهلة شمال محافظة أملج.

وأظهر المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، عبر موقع تويتر، تساقطًا كثيفًا للبرد على بلدة السهلة، في أملج.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها على منطقة نجران.