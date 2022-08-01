وثق مقطع، تدفق الشلالات في جبال طويق، بعد هطول أمطار غزيرة جنوب غرب الرياض خلال الساعات الماضية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، تدفق الشلالات في مشهد بديع جنوب غرب العاصمة الرياض.

توقعات طقس اليوم

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان.

سحب رعدية ممطرة

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.