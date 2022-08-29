أقدم الإعلامي الرياضي تركي العجمة مقدم برنامج ” كورة روتانا” على الاتصال برقم الاستفسارات المجاني والموحد الخاص بـ كأس العالم 2022 المقرر إقامته بدولة قطر في نوفمبر المقبل.

تركي العجمة يجرب الرقم المجاني لكأس العالم ع الهوا#كورة_روتانا #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/N3pJEmirog — برنامج كورة (@korarotana) August 28, 2022

وكان خالد علي المولوي نائب المدير العام للاتصال والتسويق وتجربة مونديال قطر قال في حديثه للبرنامج: ” الشباب لدينا في خدمة العملاء مدربون للرد على كل الاستفسارات وجاهزون لتلقي المكالمات في أي وقت”.

تركي العجمة يُبدي إعجابه

واتصل العجمة هاتفيًا بالرقم الموحد ليرد عليه أحد موظفي خدمة العملاء ليقول له: ” آسف لإزعاجك كنت أجرب الرقم فقط”، منهيًا المكالمة ومبديًا إعجابه بسرعة الرد والاهتمام بالعميل.

تنظيم ورشة عمل للتعريف بإجراءات كأس العالم

وكانت اللجنة العليا للمشاريع والإرث نظمت مؤخرًا ورشة عمل في الرياض لتعريف مشجعي المملكة بإجراءات مونديال قطر، مع الحديث عن مميزات بطاقة ” هيّا” وتجربة المشجعين خلال البطولة.