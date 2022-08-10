وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساقطًا كثيفًا لحبات البرد على قرية حجر شرق محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، تساقطًا كثيفًا لحبات البرد على قرية حجر، وتفاعل معها الأهالي بالتقاط مقاطع الفيديو التذكارية.

حالة الطقس:

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية وعلى أجزاء من منطقة تبوك، وتكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة وعسير وجازان.

رياح سطحية:

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.