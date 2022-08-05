شهدت محافظة ظهران الجنوب، اليوم الجمعة، أمطارًا غزيرة على منطقة عسير سالت على إثرها الأودية والشعاب.

#ظهران_الجنوب

جانب من مشاهد الامطار والسيول التي شهدتها ظهران الجنوب صباح اليوم الجمعة

بعدسة

مسفر سعيدآل المؤنس

"اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا pic.twitter.com/Cj4lNbRxtY — عوض فرحان (@AWADFRHAN) August 5, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على موقع “تويتر”، جريان الأودية والشعاب نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها ظهران الجنوب صباح اليوم الجمعة.

#ظهران_الجنوب_الان اللهم اجعلها أمطار خير وبركة، تُحيي بها البلاد، وتسقي بها العباد، وتجعلها نفعاً للحاضر والباد،

"اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ ، وَلَا هَدْمٍ ، وَلَا غَرَقٍ، اللهم اجعله صيّباً نافعاً pic.twitter.com/8EDamzhvSv — جبال ظهران الجنوب (@aa01725555555) August 5, 2022

طقس اليوم

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، حائل، تبوك، الجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية يمتد تأثيرها على أجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول خلال فترة ما بعد الظهيرة إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.