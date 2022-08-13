وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدفق مياه السيول بالعوينة شمال شرق المدينة المنورة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر المقطع، الذي رصدته صحيفة “المواطن“، عبر “تويتر”، جريان السيول بالعوينة، بعد هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان الأودية والسيول ومصحوبة بزخات من البرد على مناطق الباحة، عسير، جازان ونجران.

ويستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك جنوب مناطق تبوك، حائل، الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادوي الدواسر)، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران وطريق الساحل من مكة المكرمة إلى جازان، ولا يستبعد تكوّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40كم/ ساعة على الجزء الجنوبي وتصل سرعتها إلى 45كم/ ساعة مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًّا إلى شرقية بسرعة 18- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.