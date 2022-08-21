وثقت مقاطع فيديو متداولة، جريان السيول في عدة أودية بجازان، بعد سقوط أمطار غزيرة على المنطقة.

جريان الأودية:

وأظهر مقطع فيديو متداول جريان السيول بوادي الحقو بجازان، كما وثق مقطع آخر تدفق السيول الشديدة بأحد فروع وادي بيش.

كما وثق مقطع آخر، تدفق السيول وجريانها بوادي بيض بجازان، مع سماء صوت الرعد وظهور البروق وتلألؤها في السماء.

استمرار هطول الأمطار الرعدية:

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر، اليوم الأحد، بيانًا يكشف فيه توقعات حالة الطقس بدءًا من غدٍ الاثنين وحتى الجمعة المقبل.

وتوقع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة والتي قد تصل إلى غزيرة، يصاحبها التأثيرات التالية: (جريان السيول- تساقط البرد- تيارات هابطة نشطة السرعة- أتربة مثارة تحد من الرؤية الأفقية).

وحول المناطق المتأثرة، أشار مركز الأرصاد إلى أن جازان، وعسير ونجران والباحة، ستتأثر بهذه الحالة المطرية وتأثيراتها.