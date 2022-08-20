وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول في وادي جوان بجازان، بعد سقوط أمطار غزيرة في المنطقة.

جريان السيول بوادي جوان

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقط من الجو، مساحات شاسعة من جريان السيول في وادي جوان بجازان.

وكانت المديرية العامة الدفاع المدني، أعلنت أمس، إنقاذ شخصين احتجزتهما السيول في جازان.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “أنقذ مدني جازان شخصين احتجزتهما السيول، وهما بصحة جيدة”.

استمرار الأمطار الرعدية

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مما يؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة.

كما توقع أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية (رفحا)، في حين يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقي الشرقية والرياض.