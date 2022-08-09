وثق مقطع فيديو متداول، جريان وادي الرمة الواقع شمال الحليفة جنوب منطقة حائل وذلك بعد سقوط أمطار وسيول غزيرة نادرة الحدوث.

في حدث نادر ، وفي أشد شهور السنة حرارة وجفافا ، وثق هاوي التصوير ، أحمد العنزي ، جريان "وادي الرمة" الواقع شمال الحليفة جنوب منطقة حائل على بعد 200 كم تقريبا ، هطول أمطار وجريان الوادي يعتبر حدثا نادرا وقت الصيف تصوير المبدع :

أحمد غالب العنزي @ahmed6263#وادي_الرمة pic.twitter.com/oHA0gfoZew — مكشات الشرقية (@mekshatsharqiah) August 8, 2022

وأظهرت اللقطات المأخوذة من الجو من قبل المصور الهاوي أحمد العنزي، لقطات تعتبر نادرة لجريان وادي الرمة في أشد شهور السنة حرارة وجفافًا.

استمرار الأمطار

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من الاثنين إلى الجمعة المقبل.

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تستمر فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، قد يصاحبها التأثيرات التالية (جريان السيول، تساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية).

لا انخفاض في درجات الحرارة

من جانبه، نفي المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، في وقت سابق، ما يتم تداوله عن انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة ابتداء من يوم الخميس.

وأكد القحطاني أن المركز لم يعلن عن انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق ابتداء من الخميس المقبل، بل ستظل في معدلاتها الصيفية، إذ سيكون الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة باستثناء المرتفعات.