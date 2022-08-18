وثق مقطع فيديو متداول، جريان وادي تعشر أقصى جنوب منطقة جازان، في مشهد مهيب، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وكانت منطقة جازان، قد شهدت خلال الساعات الماضية، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك وكذلك الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية “صحراء الربع الخالي” والرياض “وادي الدواسر”، وأنه لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 30 كيلو مترًا في الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15 – 30 كيلو مترًا في الساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.