وثقت لقطات مأخوذة من قبل أحد المواطنين، جمال “وادي الشعران” بمحافظة رنية بمنطقة مكة المكرمة.

طبيعة ساحرة وجمال مميز

والتقط المواطن محمد بجاد، مقطع فيديو من الجو، يرصد جمال وادي الشعران بمحافظة رنية، والذي يعتبر من المناطق التي تستحق الزيارة للاستمتاع بطبيعتها الخلابة.

وأظهر مقطع الفيديو، جمال وادي الشعران الذي يتميز بجريان مياهه بشكل مميز، وسط الطبيعة الساحرة والنباتات الخضراء والأشجار الخلابة.