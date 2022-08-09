تم إجلاء قرابة 3 آلاف شخص بسبب حرائق الغابات التي تمددت في جنوب فرنسا خلال الساعات الأخيرة وسط استمرار جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق المستمرة منذ عدة أيام.

حرائق الغابات في فرنسا

وبحسب قناة يورو نيوز، التهمت ألسنة النيران 80 هكتارًا في سفوح شارتروز في إيسير، جنوب شرق فرنسا، بسبب البرق الذي ساهم في استمرار اشتعالها منذ يوم السبت.

استمرار الحرائق في البرتغال

وفي منطقة محمية بوسط البرتغال، تسبب حريق هائل في إحداث حالة من القلق من قبل السلطات المحلية، بعد دخوله يومه الثالث، مع وجود مئات من عناصر الطوارئ على الأرض.

وقد بدأ الحريق، السبت، في بلدية كوفيلها وامتد بسرعة إلى بعض المناطق المجاورة.

وقد تم إخلاء فندق بشكل استباقي على الرغم من عدم وجود أي تهديد مباشر للسكان حتى الآن.