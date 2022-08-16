بعد يومين فقط من حريق كنيسة المنيرة في الجيزة، اشتعل حريق في كنيسة الأنبا بيشوي في المنيا الجديدة جنوبي مصر.

#Egypt :Another fire in a church after the tragic blaze in #Giza that killed more than 40 people-this time it’s in #Minya governorate-no loss of life reported thankfully-but it seems once again caused by electrical short circuit #كنيسة_الأنبا_بيشوى #مِصر pic.twitter.com/yAuNOVfnr5 — sebastian usher (@sebusher) August 16, 2022

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق محدود، ناجم عن ماس كهربائي بالدور الأرضي بكنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة دون وقوع إصابات.

ووثقت مقاطع فيديو وصور متداولة جانبًا من الحريق فيما هرعت سيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الحادث.

التحقيق في حريق كنيسة الأنبا بيشوي

من جانبها قالت النيابة العامة اليوم، في بيان لها إنها بدأت التحقيق في اندلاع حريق بالكنيسة؛ مما أسفر عن تلفيات بالقاعة، ولم يُسفر الحادث عن إصابة أو وفاة أحد، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وانتقلت النيابة العامة على الفور لمحل الواقعة لمعاينته وبيان ما به من تلفيات، وانتدبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار لفحصها، وحددت عددًا من شهود العيان بمحل الواقعة لسؤالهم، كما انتدبت اللجنةَ الهندسيةَ لبيان مدى السلامة الإنشائية للقاعة عقب اندلاع الحريق بها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

حريق كنيسة المنيرة