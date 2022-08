بعد يومين فقط من حريق كنيسة المنيرة في الجيزة، اشتعل حريق في كنيسة الأنبا بيشوي في المنيا الجديدة جنوبي مصر.

#Egypt :Another fire in a church after the tragic blaze in #Giza that killed more than 40 people-this time it’s in #Minya governorate-no loss of life reported thankfully-but it seems once again caused by electrical short circuit #كنيسة_الأنبا_بيشوى #مِصر pic.twitter.com/yAuNOVfnr5

— sebastian usher (@sebusher) August 16, 2022