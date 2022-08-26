تعرض الحكم سامي الجريس حكم الساحة في مباراة الاتفاق والطائي لوعكة صحية في الدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول من المباراة جعلته يغادر المباراة اضطراريًّا.

وعكة صحية يتعرض لها حكم الساحة سامي الجريس .. والحكم الرابع عبدالرحمن السلطان يقود المباراة.#الاتفاق_الطائي ⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/lBTAPYEaOp — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2022

ونقلت قنوات SSC جزءًا من المباراة للحكم الجريس وهو يشعر بعدم الاتزان ليغادر المباراة على الفور ويشارك بدلًا منه الحكم الرابع عبدالرحمن السلطان الذي سيدير المباراة حتى نهايتها.

جدير بالذكر أن الشوط الأول من المباراة كان انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.