نجح خالد الغنام في إحراز الهدف الأول لنادي النصر في شباك فريق قادش الإسباني، وذلك خلال المباراة المقامة بين الفريقين في معسكر النصر بمدينة ماربيا الإسبانية.

وسجل الغنام هدف أصفر الرياض الوحيد بالدقيقة الـرابعة مع بداية الشوط الثاني من المباراة بعد تمريرة عرضية متقنة له.

وكان أصفر الرياض خاض مواجهات ودية أمام كل من ريال سرقسطة ولاس بالماس وتوريمولينوس ومالاجا من إسبانيا قبل مواجهة نادي قادش.

انتهت المباراة بفوز أصفر الرياض بهدف دون رد ليستعد خلال الفترة المقبلة للعودة إلى الرياض تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد.