نجح خالد الغنام في إحراز الهدف الأول لنادي النصر في شباك فريق قادش الإسباني، وذلك خلال المباراة المقامة بين الفريقين في معسكر النصر بمدينة ماربيا الإسبانية.
📹 | هدف #العالمي الاول | خالد الغنام | مباراة #النصر_قادش الاسباني#العالمي_في_ماربيا_برعاية_سوم 💛 pic.twitter.com/kAFgLYSicr
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 11, 2022
وسجل الغنام هدف أصفر الرياض الوحيد بالدقيقة الـرابعة مع بداية الشوط الثاني من المباراة بعد تمريرة عرضية متقنة له.
وكان أصفر الرياض خاض مواجهات ودية أمام كل من ريال سرقسطة ولاس بالماس وتوريمولينوس ومالاجا من إسبانيا قبل مواجهة نادي قادش.
انتهت المباراة بفوز أصفر الرياض بهدف دون رد ليستعد خلال الفترة المقبلة للعودة إلى الرياض تحضيرًا للموسم الرياضي الجديد.
اترك تعليقاً