أصبح اللاعب فهد المولد، نجم نادي الاتحاد، قريبًا من الانتقال لنادي الشباب قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية في السعودية، بنهاية شهر أغسطس الحالي.

وكيل فهد المولد حضر لقاء الشباب ضد الباطن:

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نُشر في حساب الإعلامي “تركي الذيابي” في “تويتر” لـ جراح الظفيري وكيل المولد وهو يحضر مباراة الشباب ضد الباطن في دوري روشن للمحترفين، التي انتهت مساء أمس الجمعة بفوز الشباب بثلاثية دون رد في ملعب “الملز”.

ومن المرتقب، تعاقد الشباب مع المولد حتى صيف 2025 خلال الفترة المقبلة.

وكشف القانوني الرياضي أحمد الأمير عن تطور جديد قد يمنع تخفيض مدة عقوبة إيقاف فهد المولد لاعب نادي الاتحاد.

وأكدت تقارير أن مركز التحكيم الرياضي السعودي خفض عقوبة فهد المولد، واللاعب يحق له المشاركة رسميًّا خلال الفترة المقبلة.

أحمد الأمير قال عبر حسابه في “تويتر”: “أي قرار يُصدر من مركز التحكيم الرياضي السعودي بخصوص قضايا المنشطات، يحق لـ الاتحاد الدولي الخاص باللعبة وكذلك الوادا، استئناف القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية، لذا قرار تخفيض عقوبة المولد من الممكن أن يتم استئنافه إما من الفيفا أو من وادا أمام كاس”.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد قررت في مارس الماضي إيقاف المولد لمدة 18 شهرًا، على أن يعود للتدريبات خلال آخر شهرين من المدة، لكن جراح الظفيري وكيل أعمال المولد فقال: “اليوم مختلف ومستثنى عن باقي الأيام، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد، حمدًا يُوافي نعمك”.