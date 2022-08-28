تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ مسلي آل معمر رئيس نادي النصر وهو يُبدي رأيه حول ما تردد بشأن طلب نادي الاتحاد التعاقد مع لاعبين من أصفر الرياض قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية بعد غد.

وكان أصفر الرياض كسب قضيته ضد نادي الاتحاد بعد انتقال المغربي عبدالرزاق حمدالله من الفريق العاصمي لنادي الاتحاد في ديسمبر الماضي في قضية عُرفت إعلاميًا باسم ” قضية التسجيلات الصوتية” حيث ترتب على ذلك استقالة حامد البلوي ومشعل السعيد من عملهما في إدارة الاتحاد وإيقاف حمدالله 4 أشهر.

رئيس النصر يُنهي الجدل

مسلي آل معمر رد قائلًا بعد سؤال وُجه له حول هل سيوافق على انتقال لاعبين من أصفر الرياض لـ الاتحاد: ” أرجوكم غيّروا هذا السؤال، وإن كان لدى فريقي أي حق لن أتركه”.

وذُكر مؤخرًا أن الاتحاد كان مهتمًا بضم عبدالله الخيبري وخالد الغنام من أصفر الرياض، لكن الخلاف القائم بين الناديين يُعطل إتمام الصفقتين.