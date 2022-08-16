وثقت كاميرا داش كام حادث تصادم بين 4 سيارات تسبب فيه راعي الكامري على أحد طرق الرياض بعدما حاول الانتقال من المسار الذي يسير به إلى المسار الأيمن للخروج من المخرج دون مراعاة المركبات الأخرى.

تفاصيل حادث راعي الكامري

وبحسب المقطع وقع الحادث في يونيو الماضي، انتقل قائد الكامري من أقصى يسار الطريق إلى أقصى اليمين وحاول تجاوز مركبة قادمة من المسار الملاصق لمساره فما كان منه إلا أن صدم مركبة أخرى كانت في المسار الأيمن.

وبعدما صدمت الكامري المركبة الأخرى من الخلف استدارت على الطريق لتصطدم بالوجه مع مركبتين أخريين قادمتين في مسارهما الصحيح.

مخالفة لقوانين المرور

وتداول المغردون المقطع أكثر من مرة مع تعليقات تحاول تفسير سلوك الكامري التي تسببت في تصادم 4 مركبات بدون مراعاة حق المركبات الأخرى في السير على مساراتها المحددة.

في البداية قال أحمد الزهراني: “راعي الكامري غلطان على قوانين المرور في جميع أنحاء العالم بلا تفسير وتبرير” وأضاف يزيد: “من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين سبب كارثة صاحب الكامري مثل بعض المتهورين يكبسلك ثم إذا فتحتله الخط وتعداك على طول أخذ المخرج الأيمن نفس طريقة راعي الكامري طيب من الأساس سبق وامسك المسار الأيمن واطلع المخرج”. وقالت مغردة أخرى: “راعي الكامري لو معدي المخرج ورايح لثاني أيش بيضرك؟”.

دفاع عن قائد الكامري

وعلى الجانب الآخر كانت هناك تغريدات تدافع عن قائد الكامري حيث قال أحد المغردين: “السبب اللي يخلي راعي الكامري ما يمسك المسار الأيمن من بدري هو اللي يمشون على سرعة بطيئة يجب مخالفتهم لأنهم يسببون زحمة وحوادث بطريقة غير مباشرة”.

أما عزيز فقال: “الغلط من صاحب الكامري بس أتعجب من اللي إذا دقيت إشارة وتبغى تخش مساره يحدك نفس راعي الداش لا هو هدا ولا تجاوزه”.