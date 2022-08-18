أثار مدرب لياقة بدنية الجدل والانقسام على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن كشف أنه يأكل 100 بيضة يوميًّا للحفاظ على عضلاته.

وقال فرناندو توراكا، الذي يصف نفسه بأنه ملك النظام الغذائي عبر حسابه على تيك توك ويمتلك أكثر من 518000 متابع: صدقوا أو لا، 400 بيضة تدوم أربعة أيام فقط، مضيفًا: يقولون إنني أتناول المنشطات لكنهم لا يرون معاناتي، ليس من السهل تناول 100 بيضة يوميًّا.

وأوضح فرناندو على موقع يوتيوب أنه يستمتع بتناول البيض؛ لأنه سريع الهضم، مما يعني أنه يمكنه تناول العديد من الوجبات الصغيرة على مدار اليوم، قائلًا: إنه يوزع 100 بيضة على أربع أو خمس وجبات.

وتابع أنه لا يفضل تناول السمك والدجاج؛ لأن جسده لا يمتص هذا النوع من البروتين، على حد قوله، لكنه يمتص البيض جيدًا لاسيما مع إضافة ملح الهيمالايا عليه، مضيفًا: عندما آكل الدجاج أشعر بالانتفاخ.

ويكمل فرناندو وجباته بقطعة واحدة من الخبز المحمص من القمح الكامل مع ستة إلى 10 جرامات من الزبدة، بالإضافة إلى فنجان من القهوة السوداء مع التحلية، قائلًا: إنه ليس من السهل عليه الالتزام بـ نظامه الغذائي الصارم للغاية، لكنه يقوم بذلك لكي يحافظ على لياقته البدنية.

هل تناول الكثير من البيض أمر صحي؟

ذكر موقع Health Line أنه في حين أن البيض يُعد طريقة ممتازة لإضافة البروتين إلى النظام الغذائي دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية، إلا أن تناول الكثير منه قد يعرض الشخص لخطر الإصابة بأمراض الحرارة والسكتة الدماغية.

وقالت أخصائية التغذية سامانثا كاسيتي: لا يوجد شيء سحري بشأن البيض حيث يمكنك الحصول على نفس الكمية من البروتين من أطعمة مثل المأكولات البحرية أو الدواجن أو الفاصوليا أو الزبادي اليوناني.

وتابعت أنه ليس من الصحي أن تجعل أي طعام واحد أسلوب حياة، وتشمل الأنظمة الغذائية الصحية مجموعة متنوعة من الأطعمة مع التركيز على ملء 75% من الطبق بأطعمة نباتية متنوعة.

ويحتوي صفار البيض على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك فيتامين د، والكولين، والسيلينيوم، وفيتامين ب 12، كما أن تناوله يجعلك تشعر بالشبع، مما يساعدك في تناول عدد أقل من السعرات الحرارية بشكل عام، لذلك من المفيد تناوله في الفطور، لكن لا يجب الاعتماد عليه في كل الوجبات يوميًّا؛ حيث ستنعكس الآية ويصبح مضرًّا.