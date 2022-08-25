سادت حالة من الصدمة والدهشة على وجوه لاعبي فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، وذلك بعد الكشف عن قرعة دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات لـ موسم 2022/2023 التي أُقيمت مساء اليوم الخميس في مدينة إسطنبول التركية.
رد فعل لاعبي فيتكوريا بلزن
حساب النادي التشيكي نشر عبر حسابه في “تويتر” رد فعل لاعبي نادي فيكتوريا بلزن حيث صرخوا من الدهشة والصدمة بشكل طريف، بعد علمهم بتواجدهم في مجموعة واحدة مع أقوى أندية أوروبا وهم برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي في المجموعة الثالثة.
نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا
المجموعة الأولى ستكون مكونة من ” أياكس الهولندي، ليفربول الإنجليزي، نابولي الإيطالي، جلاسكو رينجرز الإسكتلندي”.
المجموعة الثالثة ” بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، فيكتوريا بلزن التشيكي”.
المجموعة الرابعة ” آينتراخت فرانكفورت الألماني، توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سبورتينج لشبونة البرتغالي، أوليمبيك مارسيليا الفرنسي”.
المجموعة الخامسة ” ميلان الإيطالي، تشيلسي الإنجليزي، سالزبورغ النمساوي، دينامو زغرب الكرواتي”.
المجموعة السادسة ” ريال مدريد الإسباني، لايبزيج الألماني، شاختار دونيتسك الأوكراني، سيلتك الإسكتلندي”.
المجموعة السابعة ” مانشستر سيتي الإنجليزي، إشبيلية الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، كوبنهاجن الدنماركي”.
المجموعة الثامنة “باريس سان جيرمان الفرنسي، يوفنتوس الإيطالي، بنفيكا البرتغالي، ماكابي من الكيان الصهيوني”.
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