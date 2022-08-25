سادت حالة من الصدمة والدهشة على وجوه لاعبي فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، وذلك بعد الكشف عن قرعة دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات لـ موسم 2022/2023 التي أُقيمت مساء اليوم الخميس في مدينة إسطنبول التركية.

رد فعل لاعبي فيتكوريا بلزن

حساب النادي التشيكي نشر عبر حسابه في “تويتر” رد فعل لاعبي نادي فيكتوريا بلزن حيث صرخوا من الدهشة والصدمة بشكل طريف، بعد علمهم بتواجدهم في مجموعة واحدة مع أقوى أندية أوروبا وهم برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي في المجموعة الثالثة.

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى ستكون مكونة من ” أياكس الهولندي، ليفربول الإنجليزي، نابولي الإيطالي، جلاسكو رينجرز الإسكتلندي”.

المجموعة الثانية “بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، كلوب بروج البلجيكي”.