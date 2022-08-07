أظهر مقطع فيديو متداول؛ تفاصيل نجاة قائد مركبة من حادث مروع في أحد الأنفاق في تركيا.

İstanbul'da sürücüsünün hatalı sollama yaparak karşı yöne geçtiği otomobil, İETT otobüsü ile kafa kafaya geldi. — Yeni Şafak (@yenisafak) August 6, 2022

سرعة جنونية

وظهرت في الفيديو إحدى السيارات في مواجهة حافلة في أحد الأنفاق خلال سير المركبتين بسرعة عالية في منعطف على الطريق.

وتمكن السائقان من التوقف في الوقت المناسب وتهدئة السرعة وتجنب اصطدام وشيك.

وبعد ثوانٍ استطاع سائق السيارة من تعديل وضعه والعودة لمساره الصحيح لاستكمال رحلته بأمان.